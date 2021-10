Gegner schießen sich warm

SC Peckeloh fährt zu einem der großen Namen des Ruhrgebietsfußballs längst vergangener Tage: Spvg. Erkenschwick, der Gastgeber im altehrwürdigen Stimbergstadion, war nach dem Krieg eine große Nummer in der damals erstklassigen Oberliga West und in der 1970er-Jahren noch Zweitligist. Jetzt steht der Altmeister mit nur einem Punkt und 3:13 Toren als Ligaschlusslicht ganz tief unter Tage. „Die haben sich vor Saisonbeginn ganz woanders in der Tabelle gesehen. Die Mannschaft hat ja auch viel höhere Qualität. Allein wenn man bedenkt, in welchen Ligen ein Stürmer wie Oerterer schon getroffen hat“, sagt Markus Kleine-Tebbe. Der vergangene Mittwoch belegt, dass Peckelohs Trainer nicht übertreibt: Erkenschwick kickte Oberligist Victoria Clarholz mit 4:0 aus dem Westfalenpokal-Rennen, zweimal traf Stefan Oerterer.

