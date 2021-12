Gelungene Premiere

Die besten Ponysportlerinnen aus dem Bundesgebiet wie die amtierende Deutsche Meisterin Jonna Esser oder Hanna Bräuer, Silbermedaillengewinnerin des Nationenpreises mit der Equipe, gingen in Paderborn an den Start. „Die Atmosphäre des Turniers war beeindruckend. Wir haben großartige Ritte gesehen und wollen die Veranstaltung gerne als feste Größe für den reiterlichen Nachwuchses hier am Standort Paderborn etablieren“, freute sich Michael Bolte, Geschäftsführer des Veranstalters WWB Entertainment. „Darüber hinaus ist es uns wichtig, auf unseren Events den Charity-Aspekt zu berücksichtigen. Das Geld unserer Paderborner Aktionen fließt direkt ins Ronald McDonald Haus in Bad Oeynhausen.“

