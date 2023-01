Gemeinsam gegen die Großen

Die Mühlenkreisauswahl will beim Freeway-Cup gegen den FC Bayern München und Co. mithalten. Die Mannschaft tritt an mit (hintere Reihe von links) Trainer Tasso Keller, Oskar Rath, David Hajduk, Lasse Wesemann, Olivier Marohn, Marlon Wlecke, Timon Henry Bredemeier, Carl Leopold Meyer, Onur Kücük, Trainer Connor Wlotzka sowie (vordere Reihe von links) Silas Pannen, Finn Schmitz, Sidiki Steinmann, Georg von Lochow, Melvin Müller, David Stingath, Amilius Asmus und Erik Schneider. Es fehlt Jamie Dean Wiedmer.

Foto: Krückemeyer