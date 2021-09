Gemeinschaft leben

Überhaupt ist der SCP im Haus Paderborn mit 15 Youngstern stark vertreten, knapp vor den Baseballern der U‘s (13). „Als der SCP neulich sein Freundschaftsspiel gegen Gütersloh mit 5:2 gewann, standen fünf aktuelle oder ehemalige Internatler im Profikader. Das zeigt uns, dass wir vieles richtig machen“, erzählt Hellmig stolz. Vincent Neugebauer und Adrian Petkovic haben es in den Zweitligakader der Uni Baskets geschafft. Zu den prominentesten Ex-Bewohnern zählen Alexander Nübel, heute Torhüter bei AS Monaco (damals nur Tagesbetreuung), oder Luke Wentz, der es 2019 in Virginia als erster europäischer Quarterback an ein Division-I-College geschafft hatte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar