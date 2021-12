Genug von der Zuschauerrolle

Volle Konzentration: Lars Lagerpusch will mit den Uni Baskets in die Play-offs einziehen. Am Donnerstag geht es nach Quakenbrück.

An diesem Donnerstag (19.30 Uhr), einen Tag vor Heiligabend, wird er mit seinem Team von den Artland Dragons in Quakenbrück erwartet, am 2. Weihnachtstag (Sonntag, 18 Uhr) empfangen die Uni Baskets im Sportzentrum Maspernplatz die Bayer Giants Leverkusen. Es geht also eher um Punkte als um Präsente, doch es ist nicht so, dass der 23-Jährige dieser Tage nicht auch einen großen Wunsch hätte: „Ich hoffe, dass es das jetzt mit Verletzungen und anderweitigen Rückschlägen für mich war. Ich habe oft genug im Training und bei den Spielen zugucken müssen.“