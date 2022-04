Fußball-Kreisliga A: Warburg trotz Derby-Niederlage am Ziel

Kreis Höxter

Der Warburger SV hat das wichtige Etappenziel in der Kreisliga A trotz der Derby-Niederlage bei der SG Scherfede/Rimbeck-Wrexen erreicht und spielt in der Kreisliga A im zweiten Saisonabschnitt in der Meisterrunde mit. Den Platz sicher hat auch die SG Marienmünster. Einen großen Schritt Richtung Meisterrunde macht der SV Bredenborn mit dem Heimsieg gegen den FC BW Weser.

Von Aaron Reineke