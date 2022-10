Warburg

Der FC Germete/Wormeln ist die Nummer eins im Stadtgebiet: Fünf der acht Titel der Fußball-Stadtmeisterschaften sicherte sich der Fusionsverein, zwei davon in der Jugendspielgemeinschaft mit dem Warburger SV. Zwei Titel gingen an die JSG Scherfede/Rimbeck/Bonenburg und einer an die Gäste des VfR Borgentreich, die erstmals bei den Mädchen mitkicken durften.

Von Tanja Sauerland