„Geschichte schreiben“

Paderborn

In seiner aktiven Laufbahn bei den Bremen Firebirds und Paderborn Dolphins (ab 2008) hat David Schmidtmann die Gegner in Defense plus Offense aufgemischt. Erst als Linebacker, später als Tight End. In der GFL 1 hat er nie gespielt. Als Dolphins-Präsident kann er den Schritt in die Erstklassigkeit nun vollziehen. Es wäre die Krönung einer grandiosen Saison. „Wir sind bereit, Geschichte zu schreiben“, sagt Schmidtmann vor dem Aufstiegsrelegations-Rückspiel am Sonntag gegen die Düsseldorf Panther (15 Uhr, Hermann-Löns-Stadion).

Von Jörg Manthey