Gespann aus Niesen fährt voran

Distanzreiten: Ines Müller-Millgramm siegt mit ihrem Erfolgspferd „Sir Nando“ über 160 Kilometer in Stuck und über 55 Kilometer in Echte

Niesen

Sie fährt voran: Die Niesener Distanzreiterin Ines Müller-Millgramm hat mit ihrem Welsh A Wallach „Strathies Sir Nando“ beim Distanzfahren in Stuck in Mecklenburg-Vorpommern an ihren Erfolg aus dem Jahr 2019 angeknüpft und den Wettbewerb über 160 Kilometer erneut gewonnen.