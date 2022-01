„Gewinnen – fürs Gefühl“

Volleyball: Drittliga-Damen von VoR Paderborn am Wochenende zweimal gefordert

VoR-Trainer Ali Hobst und seine Mannschaft sind am Wochenende gleich zweimal gefordert.

Denn den VoR-Frauen bieten sich an diesem Wochenende gleich zwei Möglichkeiten, die Tabellenoptik aufzuhübschen. Das wird am Freitagabend fraglos ein schwieriges Unterfangen, wenn sich das Schlusslicht beim aktuellen Zweiten FCJ Köln II vorstellt (20 Uhr). Tags darauf (Sa., 20 Uhr) erscheint der TSV Bayer Leverkusen II in der Sporthalle des Pelizaeus-Gymnasiums. „Natürlich wollen wir aus Köln Zählbares mitbringen, allein schon fürs Gefühl. Jeder Satzgewinn ist wichtig. Das wären Big Points“, sagt Trainer Ali Hobst. „Die Qualität ist da. Die Mädels sind trainingsfleißig und hochmotiviert. Wir lieben den Sport. Alle freuen sich, dass es endlich wieder um etwas geht.“