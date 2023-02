Girls-Snow-Cup in Lübbecke: TSG Hoffenheim feiert nach Halbfinal-Schock

Happy-End für Milla Frömmel: Die Torhüterin der TSG Hoffenheim landet beim 10. Girls-Snow-Cup in Lübbecke nach dem Halbfinale mit einer Schulterverletzung im Krankenhaus. Mit Arm in der Schlinge ist sie zum Finale zurück – und feiert mit ihrem Team den Titel.

Die TSG Hoffenheim feiert den Turniersieg in Lübbecke, eine Spielerin von Bayer Leverkusen benötigt Trost. Das Endspiel war eine taktische Angelegenheit, Hoffenheim siegte am Ende aber verdient mit 1:0.

Der Fußball schreibt manchmal verrückte Geschichten. So auch am Sonntag (29. Januar) beim 10. Girls-Snow-Cup. Im Halbfinale zwischen der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt zieht sich TSG-Torhüterin Milla Frömmel, bis dahin überragende Nummer eins des Lübbecker Hallenturniers, einen Schlüsselbeinbruch zu. Im Endspiel gegen Bayer Leverkusen muss Sophie Kukuk in die Bresche springen. Kukuk, die bis dahin noch keine Minute gespielt hat, bleibt cool und ebnet Hoffenheims U15-Kickerinnen den Weg zum umjubelten 1:0-Sieg.