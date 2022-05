Glückliche Debütantin

In der ägyptischen Hauptstadt Kairo haben am Freitag die mit insgesamt 1,1 Millionen Dollar dotierten Squash-Weltmeisterschaften begonnen. Am morgigen Samstag bestreiten Raphael Kandra und Saskia Beinhard, die amtierenden Deutschen Einzel-Meister vom Paderborner Squash Club, ihre Erstrundenspiele. Insgesamt stehen zwölf PSC-Akteure im Feld.

Saskia Beinhard gibt in Kairo ihr Weltmeisterschafts-Debüt. In der ersten Runde trifft sie am Samstag um 13.30 Uhr auf die Weltranglisten-14. Sivasangari Subramaniam aus Malaysia.

Europameister Raphael Kandra (WRL 19) misst sich zuerst mit dem Kolumbianer Miguel Rodriguez. Vor dem Duell mit dem Weltranglisten-14. sagt Kandra: „Definitiv ein Brecher. Miguel ist kein einfaches Los in der ersten Runde. Aber ich habe Bock und bin gut vorbereitet. Ich habe mir vorgenommen, konzentriert zu spielen und mein bestes Squash zu zeigen. Dann habe ich die Möglichkeit, das Duell für mich zu entscheiden.“

Ryosei Kobayashi (WRL 55) aus Japan ist in der ersten Runde der Gegner von Nicolas Müller (SUI, WRL 15). Gewinnen sowohl Kandra als auch Müller ihr Spiel, kommt es in Runde zwei zu einem Aufein-andertreffen der beiden PSC-Kumpel.

Der Schweizer Dimitri Steinmann (WRL 42) bekommt es in der ersten Runde mit dem an Position zwölf gesetzten Ägypter Karim Abdel Gawad zu tun. Nach seinem jüngsten Gewinn des Tournament of Champions spielt der Weltranglistenzweite Ali Farag in der ersten Runde gegen den Mexikaner Leonel Cardenas (WRL 37). Der an Position neun gesetzte Joel Makin (WAL) trifft in der ersten Runde auf den Argentinier Leandro Romiglio (WRL 86). Der Engländer James Willstrop (WRL 27) hat in seinem Erstrundenduell den Inder Ramit Tandon (WRL 46) zum Gegner. Diego Elias (PER, WRL 5) ist in der ersten Runde gegen den Engländer Patrick Rooney (WRL 20) gefordert.

Bei den Damen treten fünf Spielerinnen vom PSC an. Die Deutsche Meisterin Saskia Beinhard (WRL 81) trifft in der ersten Runde auf Sivasangari Subramaniam (WRL 20) aus Malaysia. Sie darf als „Invitee“ ihr WM-Debüt feiern. „Diese Chance übertrifft alle meine Erwartungen“, jubelt die glückliche Sportsoldatin. „Ich war noch nie in Ägypten und freue mich, mehr Erfahrung auf einem noch höheren Squash-Niveau zu sammeln, als ich bis jetzt auf den Turnieren gespielt habe.“

Amanda Sobhy (WRL 4) spielt gegen ihre Landsfrau Haley Mendez (WRL 53). Nour El Tayeb (EGY, WRL 28) bekommt es in der ersten Runde mit Aifa Azman (WRL 27) aus Malaysia zu tun. Die Engländerin Georgina Kennedy (WRL 9) ist die Gegnerin von Milou van der Heijden (NED, WRL 50) in der ersten Runde. Ineta Mackevica (LAT, WRL 48) trifft in ihrem Erstrundenduell auf die an Position sieben gesetzte Ägypterin Salma Hany. Mackevica, die seit Januar in Washington lebt, war für eine Woche in Paderborn, um sich auf die WM vorzubereiten: „Aufgrund der schweren Auslosung gehe ich ohne Druck in das Turnier und freue mich auf ein gutes Spiel“, erklärt die Lettin, die fünf Jahre in Paderborn lebte und weiterhin für den PSC aktiv ist.