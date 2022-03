„Es hätte wohl nicht besser laufen können an diesen letzten beiden Wochenenden“, schmunzelt Pauline Starke zufrieden. Die Höxteraner Judo-Kämpferin hat sich nach der Goldmedaille in Warschau vor einer Woche an diesem Samstag auch Gold bei den Prague European Open in Tschechien gesichert. Gold in der „Goldenen Stadt“ sozusagen.

„Die ersten beiden Kämpfe habe ich jeweils durch einen Haltegriff im Bodenkampf gewonnen“, berichtet die Höxteranerin von den beiden Auftakt-Aufgaben gegen eine Italienerin und eine Bulgarin. Im Viertelfinale musste sie gegen die Schweizerin Evelyne Tschopp auf die Matte. Die war aus der 52er Gewichtsklasse in die Klasse bis 57 Kilogramm, in der Pauline Starke kämpft, gewechselt. „Evelyne ist eine sehr erfahrene Kämpferin, die 2016 schon bei den Olympischen Spielen in Rio dabei war. Aber das heißt ja nicht, dass sie unschlagbar ist“, wusste Starke vor dem Duell und ging mit einer großen Portion Respekt, aber auch mit dem Selbstvertrauen des erfolgreichen vergangenen Turniers in diesen Kampf. Letztlich behielt sie die Oberhand, gewann damit ihren „Pool A“ und qualifizierte sich so für das Halbfinale.

Hier kam es wieder mal zum Duell mit ihrer Nationalmannschaftskollegin Amelie Stoll.

„Das war für mich auch ein wichtiger Kampf, um mich zu positionieren. Es schadet ja nie, einen Sieg mehr auf seiner Tafel zu haben“, erklärte Pauline Starke nach dem Einzug ins Finale.

Dort traf sie erneut auf eine „alte Bekannte“: Gegen die Ungarin Kitty Kovakas hatte sie bereits im Vorjahr auf ihrem Weg zum fünften Platz beim Grand Prix in Zagreb gewonnen und setzte sich wie beim vorherigen Aufeinandertreffen mit dem Haltegriff (Sankaku) durch. Damit war der ehemaligen Junioren-Europameisterin die Goldmedaille in der „Goldenen Stadt“ nicht mehr zu nehmen. Mit zwei Siegen in den ersten beiden Turnieren des Jahres war es für Pauline Starke das perfekte Comeback nach der Knie-Operation. Zudem freute sie sich mit ihrer Trainingspartnerin und besten Freundin Vivian Herrmann über deren Bronzemedaille in der Klasse bis 63 Kilogramm.