Der Paderborner Profi Alexander Knappe hat mit dem Sieg beim Auftaktturnier in Südafrika schon jetzt mehr Preisgeld eingespielt als in der gesamten vergangenen Saison. Im Interview spricht der 32-Jährige über die eigene Verwunderung und ein Charity-Projekt.

Zeit zum Feiern blieb kaum. Schon am Tag nach seinem dritten Sieg auf der Challenge Tour, dem in sensationeller Manier herausgespielten Triumph beim Dimension Data Pro-Am im Fancourt Golf Estate, ging es für Alexander Knappe von George nach Kapstadt. Dort beginnt bereits an diesem Donnerstag das zweite Turnier. Zuvor hat sich der Paderborner Golfprofi mit Elmar Neumann über den traumhaften Saisonstart in Südafrika unterhalten. Ein Gespräch, in dem es um Titel und Tränen, aber auch um Bienen und Bäume geht.