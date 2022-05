Grandiose Marathon-Zeit

Müde, glücklich und vollauf zufrieden mit seiner Wettkampfleistung, dazu jede Menge faszinierender Eindrücke im Gepäck: So lässt sich die Gefühlslage des Delbrückers Ajosha Pilot nach seiner erfolgreichen Teilnahme an der Ironman-Weltmeisterschaft in St. George im US-Bundesstaat Utah am trefflichsten beschreiben. Der Delbrücker Physiotherapeut vom Verein Tricity 2001 überzeugte bei seiner ersten WM-Teilnahme über die Triathlon-Langdistanz mit einer bemerkenswerten Gesamtzeit von 10:38:18 Stunden.

Der Mann aus Eisen aus Delbrück: Ajosha Pilot bewältigte den abschließenden Marathon bei der Ironman-Weltmeisterschaft in St. George/Utah in starken 3:14 Stunden.

Damit erreichte er Platz 42 (von insgesamt 274) seiner stark besetzten Altersklasse 35-39, wurde 181. im Gesamtfeld der 2121 Männer sowie 204. aller 2690 Teilnehmer, die das Ziel bei der ersten Ironman-WM außerhalb Hawaiis erreichten.

Den Auftakt bildete für alle Ausdauerdreikämpfer die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke im Saint Hollow Reservoir, einem Binnensee in der Nähe von St. George, etwa zwei Autostunden von Las Vegas entfernt. Seit einigen Jahren bewährt, starteten die Altersklassenathleten kurze Zeit nach den Profis in einem Rolling Start-Verfahren mit jeweils zehn Athleten im Abstand von zehn Sekunden in das nur 16 Grad kühle Nass.

Für Ajosha Pilot galt es dabei, trotz Neoprenanzugs nicht zu stark auszukühlen und einen passenden Draft im Wasserschatten gleichschneller Athleten zu finden, um gegen die aufgehende Sonne möglichst nah an der Ideallinie zu schwimmen.

Nach guten 1:08:43 Stunden wechselte der ambitionierte Delbrücker auf die 180 Kilometer lange und überaus profilierte Radstrecke, die die etwa 3300 Athleten weitgehend durch die faszinierende Landschaft des Snow Canyon State Park führte. In einem permanenten Auf und Ab galt es, schnell den Rhythmus zu finden und auf eine ausreichende Energie- und Flüssigkeitszufuhr zu achten.

Mit 2200 Höhenmetern wies die Radstrecke etwa doppelt so viele Höhenmeter auf wie die heimischen Langdistanz-Rennen in Roth oder Frankfurt, so dass Pilot nach einer mehr als zufriedenstellenden Radzeit von 6:07:25 Stunden in die zweite Wechselzone in St. George einfuhr, um die Laufschuhe für seine nachfolgende Paradedisziplin zu schnüren. Hier warteten in zwei zu absolvierenden 21,1 Kilometer langen Runden insgesamt 430 Höhenmeter auf die WM-Teilnehmer.

Ajosha Pilot konnte die Früchte seines Athletiktrainings im Winter mit Schwerpunkt auf Kraftausdauertraining im ATZ ernten und bei Temperaturen von inzwischen deutlich mehr als 30 Grad in 3:14:06 Stunden eine herausragende Marathonzeit laufen, auch wenn er bergab von leichten Krämpfen geplagt wurde. Dies bedeutete die siebtschnellste Zeit seiner Altersklasse (44. aller Männer) sowie 54.-beste Laufzeit aller 2690 Finisher. Nach seiner Teilnahme bei der Ironman-70.3-WM über die Mitteldistanz 2019 in Nizza konnte sich Pilot in Utah den Traum eines erfolgreichen Debüts bei seiner ersten WM über die Ironman-Distanz erfüllen und in die Vita schreiben. Diese war aufgrund der pandemiebedingten Absage in den vergangenen beiden Jahren im Herbst von der Pazifikinsel Hawaii erstmals nach Utah verlegt worden.

Das Profirennen gewann bei den Herren der Norweger und amtierende Olympiasieger sowie Kurzdistanz-Weltmeister Kristian Blummenfelt bei seiner ersten Ironman-WM in überragenden 7:49:01 Stunden. Bei den Frauen sicherte sich die Schweizerin Daniela Ryf in 8:34:59 Stunden ihren fünften Ironman-WM-Titel vor der Britin Kate Matthews und der deutschen Titelverteidigerin und Hawaii-Siegerin Anne Haug aus Bayreuth.

Nach einer kurzen Regenerationsphase stehen für Ajosha Pilot nun die Ligawettkämpfe mit seinem Verein Tricity 2001 in der Verbandsliga an, bevor Ende Juni bereits mit der Ironman-EM in Frankfurt der nächste Saisonhöhepunkt folgt.