Gronemeyer und Stegnjajic siegen

Mehr als 200 Teilnehmer, darunter Europameister, Deutsche Meister und viele Top-Ten-Spieler der Deutschen Rangliste, schlugen bei den Titelkämpfen im niedersächsischen Celle auf. Das heimische Duo setzte sich in seinen Altersklassen jeweils an die Spitze und wird im März an den nationalen Deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften in Essen teilnehmen.

Claudia Gronemeyer, die einige Jahre erfolgreich in der Damen 30 Regionalliga für den TV Rot-Weiß Höxter spielte, hatte 2021 keine Punktspiele absolviert und nur an dem Benefiz-Turnier für die Deutschen Seniorenmeisterschaften im August teilgenommen.

Dort meisterte sie alle Spiele mit Bravour und sicherte sich den Turniersieg.

In Celle war die Höxteranerin in der AK 50 an Position zwei gesetzt und erreichte mit zwei glatten Siegen das Finale. Dort spielte Claudia Gronemeyer hervorragend und setzte sich gegen die Nummer drei der DTB-Rangliste Damen 50 mit 6:3, 6:4 durch, und der Turniersieg war perfekt.

Inge Stegnjajic (DTB17/Da70) vom SV Bredenborn, die für den TC Herford in der Westfalenliga 65 aufschlägt, setzte sich in den umkämpften Gruppenspielen mit 2:0-Siegen durch und behielt auch im Finale mit 6:2, 6:0 die Oberhand. „Es ist schon etwas Besonderes, als Westfälin Nordostdeutsche Meisterin zu werden“, freute sich die Vördenerin.