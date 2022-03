Große Chance greifbar

Mit den Itzehoe Eagles haben die Uni Baskets Paderborn am Samstag (19.30 Uhr, Maspernhölle) die vermeintlich leichteste Aufgabe ihres Restprogramms der 2. Basketball-Bundesliga ProA vor der Brust. Eine Formulierung, die so gar nicht nach dem Geschmack der Hausherren ist.

„Okay, da kommt der Tabellenvorletzte. Aber wir haben uns auch in Ehingen schwergetan. Dieses Spiel wird mit Sicherheit nicht einfach, das ist sogar das Schwierigste“, unkt Geschäftsführer Dominik Meyer. „Womöglich ist die Erwartungshaltung so groß, dass jeder denkt, das Spiel schon in der Tasche zu haben. Davor warne ich. Wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen.“