Große Lust auf Basketball

TuSpo Rahden freut sich über Zulauf in den Nachwuchsklassen

Corona hat sich bei den Basketballern bemerkbar gemacht. „Für die Jungs aus der Herrenmannschaft war es hart. Einige wären sicher geblieben, so haben uns drei Leistungsträger verlassen.“ Vor allem die Motivation schwand: „Wir haben Challenges gemacht, sind Fahrrad gefahren und gejoggt – als Basketballer willst du aber den Ball in der Hand haben. Wir hatten kleine Preise ausgelobt, aber es haben längst nicht alle mitgemacht. Wir durften auch nicht mehr in die Halle, Kontaktsport war nicht möglich.“