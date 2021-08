Große Vorfreude bei den Underdogs

Delbrücker SC - SV Rödinghausen (18.30 Uhr). „Wir wissen, dass wir nicht favorisiert in die Partie gehen und schauen, ob wir Rödinghausen ärgern können“, sagt DSC-Trainer Detlev Dammeier. Elfmeterschießen ließ der 52-Jährige nicht üben. Gleichwohl ist das Duell der letzte wirkliche Härtetest vor dem Ligastart gegen Tengern am 29. August und somit die letzte Möglichkeit, sich für einen Startelfeinsatz zu empfehlen. „Die Aufstellung kann ein Fingerzeig sein, auch wenn bis zum Ligastart noch viel passieren kann“, so Dammeier. Sein Kader ist, anders als in den jüngsten Jahren, ohne größere Verletzungen durch die lange Vorbereitung von fast acht Wochen gekommen. Auch Angreifer Damian Biniek (nach OP) und Matthias Halfmann (Rückenprobleme), sind wieder dabei. Ob auf Seiten der Rödinghausener Patrick Kurzen aufläuft, ist offen. Der Außenbahnspieler, der seine Karriere in Delbrück begann, musste am Wochenende beim Start der Regionalliga West im Duell mit dem Wuppertaler SV mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden. Rödinghausen verlor mit 0:2. Mit den DSCern Patryk Plucinski und Daniel Austenfeld spielte der 24-jährige Kurzen noch zusammen. Karten für das Spiel gibt es am Mittwoch an der Tageskasse.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar