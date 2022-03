„Gute Erfahrungen gesammelt“

Elsener Luftgewehrschützin Denise Palberg vertritt Deutschland beim Weltcup in Kairo

Paderborn

Was für ein Erlebnis auf internationaler Bühne: Polizeikommissarin Denise Palberg, die für den SSV St. Hubertus Elsen in der Luftgewehr-Bundesligamannschaft schießt, hat als Mitglied des Nationalkaders Gewehr im Deutschen Schützen-Bund ihre Weltcup-Premiere in Ägyptens Hauptstadt Kairo gegeben.