GWD Minden trennt sich auch von Kalusche

Somit kommt es bei den Grün-Weißen auf der Führungsebene zu einer kompletten Neuausrichtung, nachdem in der Hinrunde hatte schon Sport-Geschäftsführer Frank von Behren den Hut nehmen musste.

Markus Kalusche übernahm bei GWD 2017 die Geschäftsführung von Horst Bredemeier. Die Gesellschafter betonen: „Wir danken Herrn Kalusche für seinen Einsatz und sein Engagement. Besonders bei der Professionalisierung hat (er) GWD durch seine sehr gute Arbeit vorangebracht.“ Dennoch muss der Geschäftsführer nach vier Jahren seinen Posten räumen.

Derweil wurde die GWD-Mannschaft am vergangenen Wochenende in der Winter-Vorbereitung von einem Corona-Fall zurückgeworfen. Betroffen ist ein namentlich nicht genannter Spieler. Der Rest des Teams stieg nach umfangreichen PCR-Testungen am Montag wieder ins Training ein. „Es hat uns einen Tag gekostet, aber das war‘s bislang“, sagte Trainer Frank Carstens. Bekannt geworden war der positive Test am Freitag.

Medizinisch gesehen sei das Risiko im Training für die übrigen GWD-Profis gering, erklärt Mannschaftsarzt Arndt Middelschulte: „Die Tests am Samstag und Sonntag waren bei allen negativ. Das Team konnte guten Gewissens wieder das Training aufnehmen, denn die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung ist sehr gering – zumal alle bereits geboostert sind.“ Middelschulte erklärte zudem, die Viruslast bei dem betroffenen Spieler sei sehr gering, „er ist nahezu nicht ansteckend“.