GWD Minden verstärkt den Rückraum

In letzter Minute ist GWD Minden doch noch fündig geworden. Der Tabellenletzte der Handball-Bundesliga hat kurz vor Ende der Wechselfrist den Serben Marko Vignjevic vom kroatischen Erstligisten RK Spacva Vinkovci verpflichtet. Der 23-Jährige unterschreibt bei einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Vignjevic ist mit 116 Treffern in 14 Ligaspielen Nummer zwei der Torjägerliste der kroatischen Eliteliga. Der 1,99 Meter große Spieler bringt 95 Kilo auf die Waage und ist in der Abwehr im Innenblock und auf der Halbposition einsetzbar. Im Angriff ist er im linken Rückraum zuhause.

Trainer Frank Carstens setzt große Hoffnung in den neuen GWD-Hoffnungsträger. „Marko wird uns in der Abwehr im Innenblock mit seiner Größe und im Angriff mit seiner Torgefährlichkeit weiterbringen. Er ist es gewohnt, vorne und hinten über 60 Minuten zu spielen. Dadurch sparen wir uns einen Wechsel zwischen Abwehr und Angriff und davon wird unser Tempospiel profitieren“, wird der 50-Jährige in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Wie GWD-Geschäftsführer Markus Kalusche ergänzt, liegt die Spielerlaubnis seitens der Handball-Bundesliga bereits vor. „Wir arbeiten aktuell mit Hochdruck an den aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Voraussetzungen, so dass Marko schnellstmöglich seine Qualitäten für GWD Minden auf der Platte zeigen kann“, heißt es weiter. Im Heimspiel am Donnerstag gegen die MT Melsungen ist Vignjevic daher noch nicht dabei.