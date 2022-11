GWD Mindens Torwart Malte Semisch ebnet den Weg

Sieggarant vor 2025 Zuschauern in der Kampa-Halle war gestern Abend Torhüter Malte Semisch.

Die positiven Eindrücke der vergangenen Wochen hatten nicht getäuscht. GWD befindet sich nach einem ganz schlechten Saisonstart auf dem Vormarsch. Nicht nur, was das Konto mit nun sechs Pluspunkten angeht, sondern auch spielerisch.

„Malte, Malte“-Rufe hallten von den Rängen

Den Weg zum ungefährdeten Heimsieg gegen Hamm ebnete allerdings vor allem eine Person: Malte Semisch. Mindens Schlussmann vernagelte sein Tor in der ersten Halbzeit regelrecht. Gleich die ersten drei Abschlüsse der Gäste parierte der 2,08-Meter-Mann und ermöglichte so einen optimalen 2:0-Start seiner Mannschaft (4.). Doch damit noch lange nicht genug: Semisch ließ den Hammer Angriff immer wieder mit teilweise spektakulären Taten verzweifeln, kam in den ersten 30 Minuten auf elf gehaltene Bälle. „Malte, Malte“-Rufe hallten von den Rängen. Semisch selbst bekam das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht.

Auf diesen Rückhalt ließ sich im Angriff natürlich aufbauen. In der Anfangsphase funktionierte das Spiel über den Kreis, hinzu kamen immer wieder die starken Eins-gegen-Eins-Situationen von Mohamed Amine Darmoul, den der Gegner nicht zu fassen bekam. Über 5:1 (10.) zog GWD mit einem weiteren 3:0-Lauf auf 8:2 (14.) davon. Während die Mindener Offensivspieler immer Lösungen parat und das Auge für den besser postierten Mitspieler hatten, tat sich ASV mit den drei Ex-Mindenern Savvas Savvas, Tim Wieling und Abwehrspieler Markus Fuchs sowie dem ehemaligen Lübbecker Marian Orlowski schwer.

Handball-Bundesliga: GWD Minden vs. ASV Hamm (32:23) Foto: Thomas F. Starke

Der GWD-Vorsprung wuchs kontinuierlich an – bis auf acht Tore beim 15:7 (26.). „Wir wollen euch kämpfen sehen“, riefen die mitgereisten Hamm-Fans, die zur Pause einen 9:16-Rückstand ihres Teams mit ansehen mussten. Dabei hatte sich GWD in der Schlussphase des ersten Abschnitts sogar ein paar Ungenauigkeiten erlaubt.

Und genau die setzten sich auch direkt nach dem Seitenwechsel fort. Hamm kam mit neuem Schwung sowie Mut aus der Kabine und zeigte plötzlich ein ganz anderes Gesicht. Drei Treffer in Folge ließen den ASV wieder auf 12:16 herankommen (33.).

Nur ein kurzes Aufflackern bei den Gästen aus Hamm

Die Wende? Keinesfalls! Denn es sollte nur ein ganz kurzes Aufflackern sein. Darmoul stoppte mit einem weiteren Treffer den Trend und daraufhin bekam Minden die Partie schnell wieder unter Kontrolle. Vor allem über den rechten Rückraum kam GWD nun immer wieder zum Erfolg, Luka Sebetic erzielte innerhalb weniger Minuten vier Treffer. Der GWD-Express rollte wieder – auch, weil Semisch weiterhin eine Parade an die nächste reihte. Den Titel „Spieler des Tages“ hatte er sich sowieso schon verdient.

Mindens Amine Darmoul ist von der ASV-Deckung kaum zu fassen gewesen. Foto: Thomas F. Starke

Die Gastgeber zogen beim 24:14 (41.) auf zehn Tore davon. Spätestens jetzt war die Entscheidung gefallen. Dass der Mindener Kader in den vergangenen Wochen durch manche Nachverpflichtung an Breite dazugewonnen hat, wurde in der Schlussphase deutlich. Beispielsweise an der Löwen-Leihgabe Philipp Ahouansou, der von der Bank kam und aus dem linken Rückraum für anhaltende Gefahr und Tore sorgte. Auch auf anderen Positionen war trotz mancher Wechsel kaum ein Leistungsabfall zu erkennen.

GWD Minden: Semisch, Shamir – Janke, Kranzmann (1), Richtzenhain (4), Korte (4), Pieczkowski, Ahouansou (5), Pehlivan, Holpert, Stoyke, Staar (4), Sebetic (6), Bitsch, Urban (1), Darmoul (7)