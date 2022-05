„Habe noch eine Rechnung offen“

Vielversprechender Auftakt für Raphael Kandra bei der mit insgesamt 1,1 Millionen Dollar dotierten Einzel-Weltmeisterschaft im ägyptischen Kairo: Der amtierende Europameister und vierfache Deutsche Meister vom Paderborner SC, 19. der Weltrangliste, hat in einer spannenden Fünf-Satz-Partie den kolumbianischen Weltranglisten-14. Miguel Rodriguez (in der Bundesliga für Black & White Worms gemeldet) mit 3:2 (11:6, 5:11, 11:9, 4:11, 11:6) geschlagen. Der Krimi dauerte 71 Minuten.

Raphael Kandra spielte heute in Kairo in WM-Runde zwei gegen seinen PSC-Spezi Nicolas Müller. Foto: PSA World Tour

In der zweiten Runde bekommt es Kandra am heutigen Montag um 16.45 Uhr deutscher Zeit mit dem Schweizer Nicolas Müller (WRL 15) zu tun, der ebenfalls für den PSC aufschlägt. „Mit Nici habe ich von den British Open noch eine Rechnung offen“, hegt Kandra Revanchegelüste. „Ich denke, das wird etwas Gutes!“. Zuversicht schsöpft er aus seinem ersten Sieg. „Ich habe mit viel Einsatz und viel Herz gespielt und bin happy, dass ich mich belohnen konnte. Es war ein sehr aufregendes Spiel, bei dem es immer hin und her ging.“ Am Ende sei es ihm gelungen, den 36-Jährigen müde zu spielen und dessen Einbruch zu nutzen, „um den Sack zuzumachen“.

Saskia Beinhard stolz

Hingegen ist Saskia Beinhard (WLR 81) in der ersten Runde gescheitert. Bei ihrem Einzel-WM-Debüt unterlag sie der malaysischen Weltranglisten-20. Sivasangari Subramania deutlich mit 0:3 (3:11, 3:11, 2:11). „Ich bin stolz darauf, dass ich Deutschland bei dieser WM vertreten konnte. Für mich persönlich war es eine große Chance, um Erfahrung auf Topniveau zu sammeln und wichtige Punkte für die Weltrangliste zu erhalten“, sagte die Deutsche Meisterin vom Paderborner SC.