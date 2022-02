„Haben bewiesen, dass wir konkurrenzfähig sind“

Noch einmal kurz Durchschnaufen, ehe es mit Volldampf in die Rückrunde geht: Trainer Emir Kurtagic (41) vom Handball-Bundesligisten TuS N-Lübbecke spricht im Interview über die aktuelle Form, Abstiegskampf und den Glauben an sein Team.

Genug aufgetankt: Emir Kurtagic freut sich auf die Bundesliga-Rückrunde. Der Trainer des TuS N-Lübbecke glaubt an den Klassenerhalt, auch wenn die Vorbereitung zum Teil kompliziert war.

Auf erholsame Tage über den Jahreswechsel folgten knapp drei Wochen knallharte Vorbereitung: Emir Kurtagic hat die Handballer des TuS N-Lübbecke in 25 Einheiten auf die Bundesliga-Rückrunde eingestimmt. Der Coach spricht im Interview über Training in ungewohnt kleinen Gruppen, Strand-Urlaub in Ägypten und seinen neuen Hoffnungsträger im rechten Rückraum.