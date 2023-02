Erkeln/Hembsen

Dass die Mannschaft der SG Erkeln/Hembsen eine gewisse Qualität hat, das hat sie bereits in der vergangenen Spielzeit mit der souveränen Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B Gruppe 1 eindrucksvoll bewiesen. Dass die Fusionierten jedoch auch in der A-Liga wieder zu den Top-Teams gehören, hatten die wenigsten Beobachter im Sommer auf dem Schirm. Trainer Christian Multhaupt will mit seiner Elf weiter für Furore sorgen.

Von Aaron Reineke