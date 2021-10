Halle löst Ticket für das Endspiel

Der Kreispokalwettbewerb im männlichen Jugendfußball biegt auf die Zielgerade ein. In den vier Altersklassen von den D- bis zu den A-Junioren sind 91 Mannschaften an den Start gegangen. Am Wochenende wurden die ersten Halbfinalpaarungen ausgetragen. In jeder Altersklasse war oder ist noch jeweils mindestens ein Altkreisverein vertreten.

Die B-Junioren des SC Halle haben mit einem 6:3-Sieg nach Verlängerung beim VfR Wellensiek bereits den Einzug ins Finale geschafft. Die D-Junioren des SC Peckeloh mussten hingegen neidlos anerkennen, dass der VfL Theesen zu stark war und unterlagen dort 0:11. Die A-Junioren der JSG Peckeloh/Oesterweg/Versmold schieden mit einer 0:2-Niederlage gegen den VfR Wellensiek aus.

A-Junioren: JSG Peckeloh/Oesterweg/Versmold - VfR Wellensiek 0:2 (0:1). Die gastgebende JSG ist Vorletzter in der Bezirksliga, die Gäste mit sieben Siegen aus sieben Spielen ungeschlagen Spitzenreiter in einer der beiden A-Liga-Staffeln. Von der ersten Minute an war von einem Klassenunterschied überhaupt nichts zu sehen. Der VfR, in der Serie mit einem makellosen Torverhältnis von 85:0, ging auf dem Kunstrasen in Versmold in der 33. Minute 1:0 in Führung.

Die Gastgeber steckten anschließend nicht auf. Doch trotz einiger guter Gelegenheiten, gelang der Ausgleich nicht. Ein Konter in der 60. Minute besiegelte den 0:2-Endstand. Wellensiek trifft somit auf den VfL Theesen, der die JSG Eintracht/Ubbedissen 7:2 besiegte.

Halle spielt konditionelle Stärke aus

B-Junioren: VfR Wellensiek - SC Halle 3:6 n.V (3:3, 0:2). „Das war ein Knallerspiel“, sagte ein glücklicher SC-Trainer Michael Waschipki. Mats Deppe (8.) und Finn Deppe (12.) erzielten die 2:0-Pausenführung. Den 1:2-Anschlusstreffer der Gastgeber (45.) konterte Leon Ishaq (51.) zum 1:3. „Da dachten wir alle, dass der Sack zu ist“, so Waschipki. Doch danach zeigte Wellensiek bei zwei erfolgreichen Torschüssen (53., 65.), warum sie eine Klasse höher als Halle in der Bezirksliga spielen.

Im Anschluss rettete Torhüter Marlon Becker wiederholt im eins-gegen-eins den SC in die Verlängerung. „Wir sind konditionell sehr stark. Das haben wir dann auch bewiesen“, sagte Waschipki. Jan Gora (82.) traf zum 4:3 und Valentino Depta (90.) zum 5:3. Nachdem er selbst gefoult worden war, schnürte Depta schließlich per verwandeltem Strafstoß (93.) einen Doppelpack zum 6:3-Endstand.

Halles Endspielgegner wird im zweiten Halbfinale zwischen SV Ubbedissen und VfL Theesen am Mittwoch ermittelt.

Bei den C-Junioren erreicht mindestens ein Altkreisverein das Finale

C-Junioren: Bei den C-Junioren wird es in jedem Fall eine weitere Mannschaft aus dem Altkreis ins Finale schaffen. Denn am Donnerstag stehen sich um 18.30 Uhr die Mannschaften der JSG Peckeloh/Oesterweg/Versmold und des TSV Amshausen gegenüber. „Das ist eine einmalige Chance für die Jungs in ihrem Fußballerleben“, sagt TSV-Trainer Dirk Wachholz. „Die Chance, ein Pokalfinale zu erreichen, kommt so schnell nicht wieder.“ Im zeitgleich parallel ausgetragenen zweiten Halbfinale empfängt der SC Halle den VfR Wellensiek.

SCP-Trainer Knuth ist mit dem Erreichten zufrieden

D-Junioren: VfL Theesen - SC Peckeloh 11:0 (4:0). Die Bezirksliga-Mannschaft aus Theesen demonstrierte ihre Stärke schon vor der Pause und führte nach Treffern in der 9., 10., 17. und 21. Minute 4:0. SCP-Torhüter Ben Hagemann zog enttäuscht die Handschuhe aus, um – wie vor Spielbeginn abgesprochen – für Phil Flethe im Gehäuse Platz zu machen. Doch dem erging es nicht besser – sieben weitere Male traf der VfL zum 11:0-Endstand.

„Wir sind mit dem Erreichen des Halbfinals super zufrieden. Dass Theesen für uns ein Nummer zu groß sein würde, war uns vorher klar“, sagte SCP-Trainer Michael Knuth und erinnerte stolz an die jeweiligen 1:0-Siege in den Runden zuvor gegen TuS 08 Senne I im Viertel- und den SC Halle im Achtelfinale.

Theesens Finalgegner wird der Sieger der Partie VfB Fichte gegen SV Ubbedissen am Mittwoch sein. Die Endspiele der vier Altersklassen sollen am Samstag, 13. November, über die Bühne gehen. Wo, ist derzeit noch offen.