Hammerl kommt als Weltmeister

Der 19-Jährige ersetzt die Engländerin Seonaid McIntosh und soll auf jeden Fall am 6./7. November in Kevelaer für Elsen zum Einsatz kommen, da Péni zu dem Zeitpunkt beim ISSF President‘s Cup in Breslau (Polen), dem Weltcup-Finale, aktiv sein wird. Hammerl, Filius zweier Olympioniken, ist kein unbeschriebenes Blatt. Erst in diesem Jahr sorgte er bei der Europameisterschaft in Osijek für Aufsehen, als er mit 464,8 Ringen einen Uralt-Rekord auslöschte und sich den Juniorentitel schnappte. Vor seinem Einzeltitel in Lima landete Hammerl in der vorigen Woche mit dem ungarischen Team auf dem vierten Rang, dahinter Deutschland.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar