Handball-Bundesliga: GWD Minden verschiebt auch Flensburg-Spiel

Die Corona-Welle zieht ihre Kreise: Handball-Bundesligist GWD Minden muss auch das für diesen Sonntag angesetzte Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt verschieben.

Nach der Spielabsage in Erlangen hat sich die Lage nicht verbessert. Die Anzahl der nicht wieder spielfähigen Spieler sei nach Angaben von GWD weiter hoch, so dass in Absprache mit der HBL und Mannschaftsarzt Arndt Middelschulte die Entscheidung getroffen wurde, das Spiel zu verlegen. „Die Entscheidung haben wir im Wohle unserer Spieler getroffen. Die Gesundheit steht an erster Stelle“, kommentierte Geschäftsführer Nils Torbrügge.

Tickets behalten ihre Gültigkeit

Auch wenn die Absage aus sportlicher Sicht ärgerlich ist, war diese für Torbrügge einfach alternativlos. „Wir hätten alle gerne gespielt, aber wir nehmen die Fürsorgepflicht für unsere Spieler sehr ernst und werden keinen Sportler auf das Feld schicken, der dafür nicht die medizinische Freigabe erhalten hat.“

Die Tickets – 3000 Karten waren im Vorfeld für das Duell mit dem Tabellenfünften bereits abgesetzt worden – behalten vorerst ihre Gültigkeit. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.