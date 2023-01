Hannah Schiwon löst DM-Ticket

Hövelhof

Bei den Westdeutschen Badminton-Meisterschaften traten fünf Spieler/innen des BC Phönix Hövelhof an. Nach vielen Jahren in Refrath wurden die Titelkämpfe in diesem Jahr in der neuen Drei-Burgen-Arena in Lüdinghausen ausgetragen. Dabei ging es neben dem Spielen um die Titel in den fünf Disziplinen auch um die Qualifikationen für die Deutschen Meisterschaften, die nach zwei Jahren Pause Anfang Februar wieder in Bielefeld stattfinden werden.