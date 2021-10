Harmlos und fehlerhaft

Versmold-Peckeloh.

Frust und hängende Köpfe bei den Westfalenliga-Kickern des SC Peckeloh nach der 0:5 (0:2)- Heimniederlage gegen den Delbrücker SC: So weit wie an diesem sonnigen Sonntagnachmittag waren sie in dieser Saison noch nie von den Punkten entfernt. Den in der Offensive individuell starken Gästen genügte „eine ordentliche Leistung – mehr nicht“ (so Trainer Detlev Dammeier), um sich auch in der Höhe verdient durchzusetzen.

Von Gunnar Feicht