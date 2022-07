Der SV Bredenborn will in der neuen Saison oben mitmischen. In Gedanken mit dabei ist auch Teammitglied Justin Gehrke. Die Nummer 13 verletzte sich bei einer Trainingseinheit schwer und fällt lange aus. Das Team hinten von links: Tim Bickmann, Florian Münster, Dennis Kriger, Lukas Müller, René Müller, Mike Eilebrecht, Lars Becker und Betreuer Marco Rauter. Mitte von links: Sportlicher Leiter Norbert Golüke, Spielertrainer Philippe Soethe, Christian Nölle, Steffen Eilbrecht, Pascal Otte, Markus Esche, Betreuer Rico Golüke und Physio Rainer Esche. Vorne von links: Chris Ferlemann, Maximilian Gehrke, Enes Akbulut, Rouwen Frey, André Wiedemeier, Daniel Geburek, Dadir Abadi und Pascal Weberbarthold.

Foto: Aaron Reineke