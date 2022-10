Leipzig/Albaxen

Dienstagabend, Champions League, Red Bull Arena Leipzig. Unten auf dem Rasen zwingt RB Leipzig den Titelverteidiger Real Madrid in die Knie. Oben auf der Tribüne fiebern die beiden Albaxer Valentin Siepler und Benjamin Ernst mit. „Es war eine tolle Stimmung im Stadion“, erzählt Siepler am Tag danach. Der 18-Jährige spielt in der U19-Bundesliga für die Sachsen und hat vor der aktuellen Saison seinen ersten Profivertrag unterschrieben – verhandelt von seinem Berater Benjamin Ernst.

Von Sylvia Rasche