Harte Arbeit mit Titel veredelt

Der SC Paderborn eSports ist Deutscher Meister im FIFA Pro Clubs. Nach zwei Vizemeisterschaften hinter dem SC Verl krönten sich die virtuellen Fußballer des SC Paderborn erstmalig in ihrer Vereinsgeschichte mit dem Titel in der ProLeague Championship.

Teammanager Felix Rußkamp freut sich: „Das Team hat seit Jahren hart und kontinuierlich gearbeitet und wichtige Strukturen für E-Sports in Ostwestfalen errichtet. Schön, dass sich die Jungs jetzt mit dem Titel belohnt haben.“ Foto: Daniel Rüsseler

In einem Herzschlagfinale setzten sich die Ostwestfalen am letzten Saisonspieltag im Fernduell gegen den VfB Stuttgart (71) durch und verteidigten mit 74 Punkten ihren Platz an der Tabellenspitze.

Die Ausgangslage vor den letzten beiden Spielen war klar. Mit zwei Siegen wären die Paderborner uneinholbar und unabhängig vom Ergebnis des Parallelspiels im Süden der Republik. Der Auftakt gelang ausgesprochen gut. Gegen Fortuna Bottrop stellte der SCP die Weichen bereits frühzeitig auf Sieg. Am Ende stand ein souveräner 6:1-Erfolg.

So musste der finale Spieltag die Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft herbeiführen. Während der VfB mit Hansa Rostock ein Team aus dem unteren Tabellenmittelfeld zu Gast hatte, empfing der SC Paderborn den Tabellendritten aus Würzburg. Der SCP tat sich zunächst schwer, klare Chancen herauszuspielen. Die Wichtigkeit der Partie war allen Beteiligten anzumerken. Zu häufig endeten die Angriffsbemühungen in der ersten Halbzeit vor dem Strafraum der Würzburger, es ging torlos in die Kabine.

Zeitgleich bahnte sich im Spiel der Stuttgarter die krasse Überraschung an. Für die zum Siegen verdammten VfBler begann die Begegnung mit einer eiskalten Dusche. Rostocks frühem 1:0 (3.) folgte nur wenige Augenblicke später der nächste Gegentreffer. Mit einem 0:2-Rückstand mussten die Stuttgarter alles auf einer Karte setzen. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer war das Spiel wieder offen. Zeitgleich wollte sich der SCP nicht darauf verlassen, dass das Ergebnis im Parallelspiel Bestand haben würde. Die Steigerung in der zweiten Halbzeit führte folgerichtig zum 1:0. Als Hansa Rostock das 3:1 erzielte, war die Titelentscheidung gefallen.

Paderborn brachte die 1:0-Führung über die Zeit, die Feierlichkeiten nahmen ihren Lauf. „Das ganze Team rund um unseren Paderborner E-Sports-Verein und unserem Kooperationspartner SC Paderborn 07 eSports hat seit Jahren hart und kontinuierlich gearbeitet und wichtige Strukturen für E-Sports in Ostwestfalen errichtet. Der Großteil unseres Kaders stand bereits in der ersten Saison der Pro League Championship auf dem Feld. Jetzt haben sich die Jungs mit dem Titel belohnt. Schön, dass es nach so langer Zeit geklappt hat“, freut sich Niklas Rußkamp, einer der Pro Clubs-Teammanager des Vereins.

Die ProLeague Championship ist die höchste Spielklasse des virtuellen Fußballs im Elf gegen Elf. Die Vereine treten im Pro Clubs Modus der Fußballsimulation FIFA 23 gegeneinander an. Diese Art des virtuellen Fußballs lebt vom Miteinander im Team. Es geht darum, wie sich elf Spieler bestmöglich ergänzen, um eine optimale Mannschaftsleistung zu erzielen. Die Absprachen untereinander müssen passen, Entscheidungen im Team in kürzester Zeit getroffen werden, auch die Stimmung innerhalb des Teams kann den Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage ausmachen.

Trotz der verdienten Freude über den ersten Titel der Vereinsgeschichte werden sich die Paderborner noch nicht in die spielfreie Zeit verabschieden. Am Sonntag, 5. März, wollen sie die großartige Saison mit dem Pokalsieg krönen. Dieses Mal werden sich die Kontrahenten aus dem Fernduell um die Meisterschaft auf dem virtuellen Rasen direkt gegenüberstehen. Die Stuttgarter werden definitiv hochmotiviert sein, derweil der SCP alles daransetzen wird, das Double nach Ostwestfalen zu holen.

Außerdem wird der frischgebackene Meister am 24. März an einem regionalen Turnier teilnehmen. Beim ProLeague eFootball Masters- Ostwestfalen-Lippe haben Sportvereine aus der Region die Möglichkeit, in die Welt des virtuellen Fußballs einzutauchen. Der SCP wird dabei eine eigene Mannschaft stellen. Alle Sportvereine sind herzlich eingeladen, an diesem Turnier teilzunehmen