Härtel führt vor dem großen Finale

Brakel

Der Reiterverein Nethegau Brakel richtet an diesem Wochenende sein Herbstturnier aus. 17 Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse M* stehen auf dem Programm. Aufgrund der Corona-Vorschriften finden die Springprüfungen beim Herbstturnier erstmals draußen auf dem großen Springplatz und nicht wie gewohnt in der Reithalle statt. Höhepunkt wird das Finale des Sparkassen Cups am Sonntagnachmittag sein.

Von Lena Brinkmann