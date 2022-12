Vier Großvereine könnten künftig in Detmold ihre Kräfte bündeln

Die Projektpartner für das „Haus des Sports OWL“ in Detmold,

Gerade nach einer Zeit, in der der Sport häufig hinten anstand, müssen Vereinssport und auch Spitzensport mehr denn je die regionale Verankerung und lokale Sichtbarkeit des (Leistungs-)Sports stärken und neue Netzwerke in der Region knüpfen.

Auf Initiative von Bürgermeister Frank Hilker trafen sich vor diesem Hintergrund alle vier Fußball- und Handball-Bundesligisten aus Ostwestfalen-Lippe in Detmold, um die Idee eines gemeinsamen „Haus des Sports OWL“ in der Detmolder Innenstadt zu erörtern. Neben Angeboten wie Ticketing und Merchandising der Profivereine soll auch die Brücke zum Breitensport geschlagen werden.

Im Ergebnis wollen die Großvereine aus Ostwestfalen-Lippe gemeinsam ihre Kräfte bündeln und ab Frühjahr 2023 in der Detmolder Fußgängerzone eine feste Anlaufstelle für Sportbegeisterte errichten. In Kooperation mit dem Sportverband Detmold und unterstützt durch die Lippische Landesbrandversicherung AG soll im „Haus des Sports OWL“ ein offenes Beratungsangebot ermöglicht und damit den Detmolder (und anderen ostwestfälischen) Sportvereinen eine Bühne gegeben werden. Mit diesem pilothaften Brückenschlag zwischen Breiten- und Leistungssport möchten die Verantwortlichen nicht nur die Detmolder Bürgerinnen und Bürger für den Sport begeistern.

„Das ist ein spannendes Thema. Für uns ist die Region Lippe noch ein weißer Fleck. Wir wissen, dass viele Fußballfans aus der Region unsere Heimspiele besuchen. Daher haben wir ein großes Interesse, hier mehr Präsenz zu zeigen. Denn gerade das Steigerungspotenzial ist dort meiner Meinung nach noch sehr hoch“, sagt SCP-Geschäftsführer Martin Hornberger.

Sportbegeisterte sollen mitbestimmen

Wie genau ein solches Projekt aussehen könnte und was in einem „Haus des Sports OWL“ geboten werden soll, können ab sofort alle Sportbegeisterten und diejenigen, die es noch werden wollen, mitbestimmen: Seit Sonntag und noch bis Jahresende können Ideen und Wünsche im Pop-Up Büro „Zukunft Innenstadt Detmold“ (Marktplatz 3 in Detmold) eingereicht werden. Jede Teilnahme hat dabei Aussicht auf den Gewinn attraktiver Überraschungs-Pakete mit tollen Fan-Artikeln aller vier Vereine im Rahmen der Verlosung „Vier gewinnt“ .

Diese Ideen und Wünsche der Lipper will Hornberger zunächst abwarten und danach entscheiden, wie sich der Fußball-Zweitligist im künftigen „Haus des Sports OWL“ einbringt. Ticketing oder Fanartikelverkauf sind natürlich immer möglich. Ich könnte mir aber auch Autogrammstunden unserer Profis oder die Teilnahme des SCP an Podiumsdiskussionen vorstellen“, sagt Hornberger. Das Ziel ist natürlich klar: Lippe, eigentlich als Handball-Hochburg bekannt, soll auf der Fußballfan-Ebene nicht kampflos den Bielefelder Arminen überlassen werden.

Sollte das neue Projekt für den SC Paderborn erfolgreich verlaufen, könnte sich Hornberger auch noch andere Städte in OWL für Werbemaßnahmen vorstellen: „Gütersloh mit dem großen Umland ist sehr interessant. Auch hier fährt ein Teil der Fußball-Anhänger nach Bielefeld, ein anderer kommt zu uns. Am Ende ist es aber wichtig, dass die Fans weniger ins Ruhrgebiet reisen und mehr bei uns in Ostwestfalen-Lippe bleiben.“