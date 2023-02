Heide setzt gegen Schlusslicht auf Flexibilität

Am 18. Spieltag der Fußball-Landesliga Westfalen misst sich der im Abstiegskampf befindliche SV Heide-Paderborn im wichtigen Heimspiel mit dem Tabellenletzten Steinhagen. Zeitgleich wollen die im Mittelfeld stehenden Mannschaften Neuenbeken und Mastbruch auswärts ihre Positionen festigen und einen guten Start in die Rückrunde erwischen.

Der SV Heide, hier mit Darwin Lange, will mit einem Heimsieg in die Landesliga-Rückrunde starten.

SV Heide-Paderborn - Spvg. Steinhagen (So., 15 Uhr). Den SV Heide-Paderborn erwartet zum Auftakt der Rückrunde ein richtungsweisendes Spiel. Gegen den Tabellenletzten Steinhagen, der bis dato erst fünf Punkte einfahren konnte, soll die zum Ende der Hinrunde gestiegene Formkurve bestätigt werden. Trainer Björn Schmidt rät allerdings zur Vorsicht: „Steinhagen hat personell nachgelegt und seit einigen Spielen einen neuen Coach, weshalb wir sie nicht unterschätzen dürfen. Wir brauchen jeden Punkt und sind durch das 1:1 aus der Hinrunde noch gewarnt.“ Dabei hat Schmidts Mannschaft in der Winterpause an ihren Grundlagen gearbeitet und soll mit ihren vielen jungen Spielern möglichst flexibel agieren.