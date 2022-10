Heides siebter Anlauf

SV Heide - VfB Fichte Bielefeld (So., 15 Uhr). Diese Partie hat eine ähnliche Kon-stellation wie am Vorsonntag beim Heider Gastspiel in Lohe, das mit 2:3 verloren ging: Heide steht also weiterhin sieglos am Tabellenende (Platz 18), der Gegner ist nicht weit weg (Platz 13) und kann mit dem bisherigen Saisonverlauf auch nicht zufrieden sein, trat Fichte doch vergangene Spielzeit noch in der Westfalenliga an. „Ich erwarte wie in Lohe ein enges Spiel auf Augenhöhe. Fichte ist ein Gegner, an dem wir uns messen lassen müssen. Es werden kleine Fehler entscheidend für Sieg oder Niederlage sein“, weiß SVH-Trainer Björn Schmidt. Die Paderborner sollten also wenig Fehler anbieten, ohne deswegen aber zu verkrampfen. Also soll niemand in Angst verfallen, sondern die Mannschaft die nötige Balance zwischen Vermeidung und Risiko finden. „Wir wollen zeigen, dass in unserer Brust das Herz für den SV Heide schlägt“, so Schmidt. Nicht mit dabei sind Kapitän Marwin Novakowski (Gelb-Rot-Sperre) und Marc Rustige (Knorpelschaden).

