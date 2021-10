Heimatbesuche bei der Oma

Fußball: Warburger Profi Sebastian Schonlau gastiert an diesem Freitag mit dem Hamburger SV bei seinem Ex-Verein in Paderborn

Warburg

Zurück in die Heimat: Die Reise von Sebastian Schonlau führt an diesem Freitag mit dem Hamburger SV zum SC Paderborn. Nur knapp 50 Kilometer von seiner Heimat Warburg spielt der 27-jährige Zweitliga-Profi gegen seinen Ex-Verein. Die Vorfreude auf den beruflichen Besuch in einer für Schonlau sehr bekannten Umgebung ist groß. Denn oft ist der HSV-Kapitän nicht mehr dort.

Von Rene Wenzel