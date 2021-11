Heimelf holt den Rückstand auf

Fußball-Bezirksligist SC Vlotho bleibt weiter in der Erfolgsspur: Nach einem 0:1-Rückstand gewinnen die Weserstädter schließlich noch mit 3:1 gegen den FC Preußen Espelkamp II. Hannes Stegen, Yannick Lorenz sowie Maurice Korff treffen im Rudolf-Kaiser-Stadion in Schwarze.

Mit dem vierten Saisonerfolg festigt der SCV mit nunmehr 15 Zählern seinen guten siebten Tabellenplatz. „Aufgrund unserer Leistung in der zweiten Halbzeit geht der Sieg vollauf in Ordnung. In der Pause musste ich deutlich werden und taktisch etwas ändern, denn wir sind nicht gut in die Partie reingekommen. Zunächst fehlte uns die klare Struktur“, stellte Trainer Volker Braunsdorf fest.