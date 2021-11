Heimspiele satt

Die Uni Baskets treten am achten ProA-Spieltag schon zum sechsten Mal in den eigenen vier Wänden an

Paderborn

Derweil sich bei Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 in ziemlich verlässlicher Regelmäßigkeit Heim- und Auswärtsspiele abwechseln, sieht es beim Basketball-Zweitligisten Uni Baskets Paderborn vor allem in dieser Saison ganz anders aus. Wenn das Team von Headcoach Steven Esterkamp am Freitag (20 Uhr) die Panthers Schwenningen in der Maspernhölle erwartet, ist das am achten Spieltag bereits gleichbedeutend mit dem sechsten Auftritt in den eigenen vier Wänden.

Von Elmar Neumann