Heiny verlässt TuS N-Lübbecke

„Es ist schade, dass uns mit Lutz sympathischer Leistungsträger verlassen wird. Wir haben uns in den Gesprächen sehr um ihn und einen Verbleib beim TuS N-Lübbecke bemüht. Dazu gehört aber auch ein wirtschaftlicher Rahmen, der uns Grenzen aufzeigt“, erklärte Rolf Hermann, Sportlicher Leiter beim TuS N-Lübbecke

Lutz Heiny wechselte zum 1. Juli 2020 von der HSG Nordhorn-Lingen zum TuS N-Lübbecke. Nach einer Spielzeit in der 2. Liga war er Teil der Aufstiegsmannschaft. In dieser Saison hat der Rückraum-Linke 32 Tore in 11 Spielen erzielt.

„Auch wenn Lutz sich gegen eine Vertragsverlängerung entschieden hat, danken wir ihm und gehen davon aus, dass er bis zum Ende alles für den TuS N-Lübbecke und unser gemeinsames Ziel Klassenerhalt geben wird“, sagt Hermann.