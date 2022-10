Heisinger und Kaplan treffen

Fußball-Oberliga: Delbrücker SC punktet in Erndtebrück

Delbrück

Der Delbrücker SC hat in der Oberliga zum zweiten Mal in Folge Unentschieden gespielt und damit die Abstiegsränge verlassen. Beim TuS Erndtebrück stand es am Ende 2:2 (1:1). „Es war mehr drin. Wir holen aber auch einen Rückstand auf. Ich bin hin und hergerissen und muss die Partie erst einmal sacken lassen, bevor ich sie final bewerten kann“, zeigte sich Delbrücks Trainer Detlev Dammeier hinterher ungewohnt unentschlossen

Von Mark Heinemann