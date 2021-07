Heiß auf den ersten Sieg

Paderborn

Normalerweise bestreiten die Teams in der 1. Tennis-Bundesliga an einem Wochenende entweder bloß eine einzige Partie oder eine Heim- und eine Auswärtsbegegnung. An diesem Wochenende stehen für den TuS Sennelager jedoch zwei Heimspiele an: heute, Freitag (13 Uhr), gegen den Kölner THC Stadion RW und am Sonntag, 18. Juli (11 Uhr), gegen den TC Großhesselohe.