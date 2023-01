Hemmer ragt heraus

Nach dem Westfalentag (wir berichteten) war der Agraviscup in der Halle Münsterland noch lange nicht vorbei. Gleich mehrere Paderborner Dressur- und Springreiter zeigten auch anschließend gute Leistungen zum Saisonauftakt in sehr gut besetzen Starterfelder.

Allen vorweg war es Katharina Hemmer vom RV Altenautal, die mit ihren Vierbeinern auf allen Ebenen überzeugte. Dabei startete die gelernte Bereiterin mit dem neunjährigen Franzl in der S***-Tour. Hier belegte sie mit 67,237 Prozent Platz vier in der Nachwuchsreiter- und Nachwuchspferdetour. Mit dem zehnjährigen Fürst Fernando OLD erreichte sie Rang drei in der S*-Dressur mit 72,222 Prozent in der regionalen Tour. Im Finale belegte das Team hier dann den Silberrang mit 71,053 Prozent hinter Anabel Balkenhol.