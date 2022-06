Henri Clusen Fünfter bei DM

Paderborn

Vier Fechter des TV 1875 Paderborn haben ihre Premiere bei den Deutschen U15-Titelkämpfen im Degenfechten in Reutlingen gegeben. Henri Clusen gewann all seine Vorrunden-Gefechte souverän und sicherte sich überraschend den ersten Platz für die Direktausscheidung. Das bescherte ihm ein Freilos, so dass er direkt in das 64er K.o. einsteigen konnte.