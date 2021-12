Hernes Spielweise liegt der Spvg.

In eigener Halle wollen die Handball-Verbandsligisten HSG Werther/Borgholzhausen und TG Hörste ihre bisher überaus erfreulichen Punktekonten noch einmal aufstocken. Spvg. Steinhagen ist - ebenfalls mit Heimrecht - gegen den Spitzenreiter der Staffel 2 krasser Außenseiter.

Handball-Verbandsliga: Spitzenreiter in Steinhagen - Auch WeBo und Hörste mit Heimvorteil

Staffel 1: HSG Werther/Borgholzhausen (10:8 Punkte) empfängt LIT 1912 III (7:7). „Eine dritte Garnitur in der Verbandsliga?“, mag sich mancher wundern. Doch die Mannschaft mit dem kryptischen Teamnamen hat in der letzten coronafreien Saison 2018/19 als LIT Tribe Germania II den soliden achten Rang in der Staffel 1 belegt und ist mit vielen starken Youngstern aus dem gemeinsamen Jugendleistungszentrum von Bundesligist TuS N-Lübbecke und Drittligist LIT 1912 bestückt. Seit „Leistung im Team“, die Spielgemeinschaft der Handballer aus Holzhausen, Nordhemmern und Mindenerwald, auch im Seniorenbereich mit der Abteilung des TuS Nettelstedt fusioniert hat, firmiert das Verbandsliga-Team als „Dritte“, ist aber mit erstklassigem Talent ausgestattet.