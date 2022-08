„Heute hat nicht viel funktioniert“

„Leider hat heute nicht viel funktioniert. Das Beste an unserem Auftritt war noch, dass wir uns in der zweiten Halbzeit nicht aufgegeben haben. Es ist hart, wenn man schon mit minus sieben in die Pause geht“, sagte Lübbeckes neuer Rückraum-Linker Sven Weßeling, der mit seinem Team nicht an die über weite Strecken gute Vorstellung am Vortag gegen Hannover-Burgdorf anknüpfen konnte. Vor allem der Grund dafür ärgerte Weßeling: „Minden hat gespielt wie ein Erstligist. Unsere Einstellung hat dagegen heute gar nicht gestimmt.“

