„Hier kann etwas Großes passieren“

Paderborn

Fünf Spiele, vier Siege – so gut ist der Basketball-Zweitligist Paderborn zuletzt vor zehn Jahren in eine Saison gestartet. 2011/2012, die Baskets trugen noch den Vornamen Webmoebel, ging das von Thomas Glasauer trainierte Team um Topscorer Justin Stommes sogar in fünf der ersten sechs Partien als Sieger vom Feld und landete am Ende auf ProA-Rang fünf.

Von Elmar Neumann