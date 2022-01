Hierarchie stimmt wieder

Eine Woche vor den Deutschen Einzelmeisterschaften in Hamburg zwang der Topfavorit den Außenseiter im Eiltempo in die Knie. Beim 4:0 über Hasbergen gönnte einzig Lucas Wirths dem Gastgeber einen Satz. „Ich habe in den ersten beiden Sätzen versucht, viel Druck zu machen“, meinte er. „Im dritten Durchgang habe ich ein wenig meinen Fokus verloren, die Qualität hat darunter gelitten. Zusätzlich hat mein Gegner besser ins Spiel gefunden und es mir so schwer gemacht.“ Gegen einen zunehmend müder wirkenden André Igelbrink („Er hat mir ein paar Fehler geschenkt“) fand Lucas Wirths dann erfolgreich zurück zu alter Stärke.

